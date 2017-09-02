Учитель рассказал о планах после выхода фильма «Матильда» выпустить одноименный сериал

Режиссер Алексей Учитель планирует в 2019 году выпустить сериал «Матильда» из четырех частей. Об этом режиссер рассказал ТАСС.

Учитель также уточнил, что телепремьера его фильма «Матильда», который выйдет в России 26 октября, должна состояться на «Первом канале».

Фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Еще до выхода на экран «Матильды» депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против показа киноленты, заявив, что фильм оскорбляет чувства верующих.

Ранее в июле на матче «Спартак» — «Локомотив» Суперкубка России болельщики обеих команд вывесили баннеры против «Матильды». 1 августа в нескольких городах России на молитвенное стояние против показа фильма вышли православные. А 31 августа неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии «Лендок» в Петербурге, где располагается офис режиссера Алексея Учителя.

Также СМИ сообщали об отказе властей Чечни, Дагестана и Ингушетии в показе фильма «Матильда» в республиках из-за фрагментов, оскорбляющих религиозные чувства верующих.