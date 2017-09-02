Минобороны заявило об уничтожении последнего крупного очага ИГ в центре Сирии

Сирийские правительственные войска при содействии Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали последний крупный очаг сопротивления боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в центральной части Сирии. Уточняется, что военные освободили город Акербат в провинции Хама. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, сейчас подразделения сирийской армии добивают остатки групп боевиков ИГ в «акербатском котле».

Отмечается, что в операции участвовали подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск и части 5-го добровольческого штурмового корпуса, а также отряды военного Мухабарата.

По информации Минобороны, российские самолеты уничтожали опорные пункты и бронетехнику террористов, а также огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи боевиков.

Ранее 2 сентября Минобороны также сообщило об уничтожении самолетами ВКС бронетехники ИГ в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. 13 августа министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что подконтрольная Дамаску территория в Сирии за последние два месяца увеличилась в 2,5 раза.