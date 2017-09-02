В российском торговом представительстве в Вашингтоне начались обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий.

В российском торгпредстве агентству заявили, что считают обыски рейдерским захватом, нарушающим международные конвенции. Собеседники отметили, что вывезли все вещи, необходимые для функционирования дипмиссии России.

Пресс-секретарь посольства России в США уточнил, что при обысках присутствуют дипломаты.

Ранее в субботу МИД России вручил советнику-посланнику посольства США в Москве Энтони Годфри ноту протеста из-за планов американских властей устроить обыск в российском торговом представительстве в Вашингтоне.

Также накануне в российском МИД заявили о планах спецслужб США обыскать Генконсульство России в Сан-Франциско и квартиры сотрудников российской дипмиссии.