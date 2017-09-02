Москалькова намерена попросить ООН, МИД России и Кадырова помочь с эвакуацией россиянок из Ирака

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в Организацию объединенных наций (ООН), министерство иностранных дел России и к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать гуманитарный коридор для российских женщин, оказавшихся в иракском городе Мосул. Об этом Интерфаксу рассказал пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.

Зловедов отметил, что уполномоченный по правам человека в своем обращении также просит при необходимости оказать гражданкам России медицинскую, гуманитарную и иную помощь. Зловедов уточнил, что соответствующие документы уже готовятся.

Ранее в субботу член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила о 300 российских женщинах, находящихся в плену в иракском Мосуле. По словам Саратовой, это женщины из Чечни и Крыма.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем инстаграме, что из иракского Таль-Афара были эвакуированы шесть россиян и шесть граждан Казахстана.