Венгрия потребовала от ЕС более 400 млн евро за спасение от мигрантов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза компенсировать половину затрат на строительство пограничных заборов с Сербией и Хорватией и привлечение дополнительно трех тысяч человек на охрану границ. Общая сумма расходов, как утверждает глава венгерского правительства, обошлась стране в 883 миллиона евро.

В письме на имя председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера Орбан обосновал свое требование тем, что Будапешт, построив на южной границе забор, спас не только себя, но всю Европу от нашествия нелегальных мигрантов. Теперь, по его мнению, настало время и для Брюсселя проявить солидарность.

В 2015 году Венгрия без согласования с ЕС приняла решение возвести на своей границе с Сербией забор из колючей проволоки, чтобы предотвратить незаконное проникновение на свою территорию ближневосточных беженцев по так называемому «балканскому маршруту». Сначала многие европейские политики осудили действия венгерских властей. Но по мере нарастания потока мигрантов в Брюсселе и других европейских столицах заговорили о необходимости эффективно его ограничить.

В итоге Германия, Австрия и некоторые другие западноевропейские страны пошли на временную отмену Шенгенского соглашения, введя на своих границах пограничный контроль. Также ЕС, выделив специалистов и техническое обеспечение, оказал помощь в укреплении границ Македонии, Словении и Болгарии.

Тем не менее, нынешний ультиматум Венгрии встретил в Брюсселе негативную реакцию. Как заявил представитель Еврокомиссии, «ЕС не финансирует строительство пограничных заборов, но готов содействовать усовершенствованию мер по охране границ». Призыв же к европейской солидарности звучит не уместно в то время, когда венгерские власти категорично отказываются участвовать в принятой ЕС программе распределения беженцев.

Ряд международных обозревателей считает, что апелляция Будапешта к Брюсселю скорее носит политический, чем финансовый характер. В будущем году в Венгрии пройдут парламентские выборы, а в стране усиливаются оппозиционные настроения курсу правящей партии Фидес. Поэтому Виктор Орбан, делая ставку на консервативный национализм, стремиться укрепить свои позиции за счет направленной против ЕС риторики.