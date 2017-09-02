В миграционной службе Украины заявили, что брат Саакашвили должен покинуть страну

Брат экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давид должен покинуть территорию Украины, уехав «в любую страну мира». В противном случае его выдворят в Грузию (страну гражданской принадлежности) по решению суда. Об этом заявили в Государственной миграционной службе Украины (ГМС), передает ТАСС.

В заявлении ведомства утверждается, что Михаил Саакашвили якобы еще 16 апреля распространил в соцсетях «информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство» своего брата Давида Саакашвили.

В миграционной службе подчеркивают, что Давид Саакашвили должен был покинуть Украину сразу после отмены оснований для пребывания в стране.

«Однако это сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства», — заключили в ведомстве.

В сообщении миграционной службы говорится, что 2 сентября Давид Саакашвили был «выявлен сотрудниками Нацполиции и доставлен в подразделение миграционной службы».

Ранее в субботу бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о задержании в Киеве своего брата Давида Саакашвили.

«Он адвокат, имел вид на жительство в Украине, видимо, таким образом [спецслужбы] пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться», — предположил Саакашвили.

Напомним, 26 июля стало известно, что власти Украины аннулировали украинское гражданство бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По версии украинских властей, причиной этого стало указание Саакашвили ложных сведений во время заполнения анкеты на получение гражданства страны.

Позднее Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину 10 сентября. В Госпогранслужбе Украины в ответ на это сообщили, что будут пресекать попытки незаконно пересечь украинскую границу, а пропустить Саакашвили в страну смогут только при наличии у него визы.