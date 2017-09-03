В Госдепе объяснили причину обысков в дипломатических представительствах России
В Госдепартаменте США считают, что появление представителей американских властей в российских дипломатических представительствах было не обыском, а «осмотром зданий, которые должны были перейти под контроль США». Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщаю издания Fox news и The Hill.
«Представители американских властей и сотрудники посольства России совершили обход диппредставительств, которые должны были перейти под контроль США», — сказал собеседник The Hill. По его словам, осмотр зданий был необходим для обеспечения безопасности зданий и подтверждения того, что российские дипломаты их освободили.
Накануне СМИ сообщили о начале обысков в российском торговом представительстве в Вашингтоне.
В российском торгпредстве заявили, что считают «осмотр зданий» рейдерским захватом, нарушающим международные конвенции.
Ранее в субботу МИД России вручил советнику-посланнику посольства США в Москве Энтони Годфри ноту протеста из-за планов американских властей устроить обыск в российском торговом представительстве в Вашингтоне.