Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы

КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщило корейское центральное телевидение, передает южнокорейское агентство Yonhap.

Как отмечает агентство, это были уже шестые ядерные испытания Северной Кореи. В Пхеньяне заявили, что испытание стало значимым шагом в продвижении ядерной программы страны. О создании КНДР водородной бомбы, которую можно установить на новую баллистическую ракету накануне сообщило телеграфное агентство ЦТАК.

Ранее в ночь на воскресенье СМИ сообщили о землетрясении на севере КНДР. Магнитуда землетрясения, по разным оценкам составила от 5,6 (по данным южно-корейских сейсмологов) до 6,4 (по оценке Камчатского филиала Геофизической службы РАН).

Власти Японии и Южной Кореи заявили, что причиной землетрясения могли стать ядерные испытании КНДР.