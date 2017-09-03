В Канаде сообщили о предоставлении убежища более 30 геям из Чечни

Канадская благотворительная организация Rainbow Railroad помогла 35 геям из Чечни переехать из России в Канаду, 31 из которых уже получил убежище в Канаде. Об этом изданию CBC news сообщили в организации.

По данным Rainbow Railroad, на территории России до сих пор ждут помощи как минимум 40 представителей ЛГБТ-сообщества. Директор организации Кимали Пауэлл уточнил, что всего в этом году Rainbow Railroad помогла избежать преследования 140 геям.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO предложил Канаде забрать геев из республики, если они там есть.

«Это ерунда. У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас, чтобы не было, чтобы очистить их кровь. Если есть такие, пусть забирают», — сказал Кадыров.

В апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже вышло продолжение материала, содержащее свидетельства массовых нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Проверкой этих данных занимается Следственный комитет России. «Новая газета» передала в СК персональные данные 26 жителей Чечни, ставших жертвами внесудебных расправ на основании подозрения в гомосексуальной ориентации.

Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».

Отметим, что омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила создать межведомственную рабочую группу вне территории Чечни, чтобы принимать обращения граждан, чьи права были нарушены. Путин в свою очередь заявил, что «переговорит» с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым о ситуации.

После этого Рамзан Кадыров пообещал, что правоохранительные органы республики будут взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений о преследовании гомосексуалов в республике.