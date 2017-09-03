В Москве школьники провели пикет в память о жертвах теракта в Беслане

Ученики пятого, восьмого, десятого и одиннадцатого классов «Европейской гимназии» провели пикет в память о жертвах теракта в Беслане у входа в парк «Сокольники» в Москве. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Пикетчики установили плакат с фотографиями жертв трагедии и раздавали информационные брошюры, посвященные произошедшему в 2004 году.

Как пояснил «Новой газете» один из организаторов пикета, эта акция призвана «напомнить людям, что существует угроза терроризма, и никто от нее не застрахован, поскольку люди забывают о произошедшем [в Беслане в 2004 году]».

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Преподаватель географии в «Европейской гимназии» отметил в беседе с «Новой газетой», что многие люди при знакомстве с брошюрами признаются, что знают о чем идет речь, но им страшно это читать.

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана. Боевики удерживали детей, их родителей и сотрудников школы два дня. 3 сентября в здании школы произошел взрыв, после которого силовики начали штурм.

В результате теракта и последующего штурма погибли 333 человека. Большинство из них дети (186 человек). Всего пострадали более 700 человек.