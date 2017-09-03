Сотни мусульман устроили несанкционированную акцию у посольства Мьянмы в Москве

В Москве около посольства Мьянмы несколько сотен мусульман устроили несогласованный митинг. Об этом с места событий сообщает блогер Илья Варламов.

Как передает телеканал «Дождь», митингующие скандируют «Аллах акбар». Телеканал отмечает, что на место акции прибыло большое количество бойцов ОМОНа и сотрудников полиции.

Кака отмечает агентство ТАСС, правоохранители перекрыли движение по Большой Никитской улице.

Как сообщает газета The Guardian, в штате Ракхайн азиатской Мьянмы правительственные силы страны проводят операцию против исламских боевиков народа рохинджа. Очередная масштабная антитеррористическая операция, спровоцировавшая новую волну беженцев, началась в стране после того, как группа мусульманских боевиков напала на нескольких полицейских и военную базу.

Отметим, что конфликт между исповедующими ислам рохинджа и буддистами длится в Мьянме уже несколько десятилетий. Представителей рохинджа в стране считают нелегальными мигрантами из Бангладеша и отказывают им в получении гражданства.

Ранее в воскресенье министерство иностранных дел России призвало вовлеченные в боестолкновения на северо-западе Мьянмы стороны к скорейшему налаживанию конструктивного диалога для нормализации ситуации.