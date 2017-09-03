Российский МИД призвал США одуматься и вернуть объекты дипломатических представительств России

МИД России призвал американские власти «одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты». В противном случае «на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами». Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Расцениваем произошедшее как откровенно враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию», — говорится на сайте МИД России.

В министерстве в очередной раз отметили, что здания генконсульства России в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне, «захваченные» американскими властями, находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом.

«В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции», — подчеркнули в министерстве.

Накануне СМИ сообщили о начале обысков в российском торговом представительстве в Вашингтоне. В российском торгпредстве заявили, что оценивают происходящее как рейдерский захват, нарушающий международные конвенции.

В свою очередь, по данным американских СМИ, в частности — Fox news и The Hill, в госдепартаменте США назвали обыски «осмотром зданий, которые должны перейти под контроль США».