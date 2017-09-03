Россия осудила испытания водородной бомбы Северной Кореей

Министерство иностранных дел (МИД) России осудило испытания Северной Кореей водородной бомбы для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что «в складывающихся условиях необходимо сохранять хладнокровие, воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности».

Также в МИД заявили о готовности к участию в урегулировании конфликта на корейском полуострове и призвали «все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам».

Ранее в воскресенье КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Это были уже шестые ядерные испытания Северной Кореи.

Ранее в ночь на воскресенье СМИ сообщили о землетрясении на севере КНДР. Магнитуда землетрясения, по разным оценкам составила от 5,6 до 6,4.