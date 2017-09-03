Число эвакуированных в Приэльбрусье превысило 730 человек

После схода селя в Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии за три дня ликвидации последствий ЧС эвакуировали 731 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства на 3 сентября на туристических маршрутах Эльбрусского района остаются 42 группы туристов численностью 226 человек. Среди них — 59 граждан иностранных государств.

МЧС уточняет, что в поисково-спастельных работах задействованы 300 человек. Отмечается, что спасатели уже обследовали 85 километров берега реки Баксан.

Ранее, 2 сентября, сообщалось о 215 эвакуированных туристов, отдыхавших на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии.

Напомним, в ночь на 1 сентября в ущелье Адыл-Суу сошел мощный селевой поток, отрезавший от внешнего мира 7,7 тысяч человек. Сообщалось, что сход селя был вызван большим количеством осадков, в результате чего река Баксан вышла из берегов.

Также из-за схода селя без газоснабжения остались несколько населенных пунктов.

МЧС России попросило туристов пока воздержаться от поездок в Приэльбрусье и на Эльбрус в Кабардино-Балкарию