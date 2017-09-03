Новая газета

В Москве из-за конфликта со стрельбой пострадали четыре человека

Общество

На Новоорловской улице в Москве произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД Москвы.

«На Новоорловской улице между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения», — уточнил собеседник агентства.

По информации источника РИА Новости, одного из пострадавших госпитализировали. Ранения, полученные другими пострадавшими, не представляют опасности для жизни. Отмечается, что правоохранители разыскивают стрелявшего.

Теги:
стрельба, москва
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