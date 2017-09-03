В Крыму муниципальный депутат от «Единой России» обвинила главу района в избиении

Глава Нижнегорского района Республики Крым Александр Петров избил депутата Нижнегорского сельсовета от «Единой России» Екатерину Самбурскую и ее мужа. Об этом сама Самбурская рассказала «Новой газете».

«Нападение произошло вчера вечером, около 18:00, во дворе моего дома, — сообщила депутат. — Вместе с Петровым в избиении участвовал мой дядя Сергей Самбурский, с которым у главы района хорошие отношения, а у меня натянутые».

По словам Самбурской, конфликт возник в момент, когда она поливала цветы. «Петров стоял у припаркованной рядом с моим домом машины. В этом же доме живет и мой дядя. Я задумалась, и в какой-то момент начала смотреть в сторону Петрова. Он закричал: «Чего смотришь?» Я ответила, что нахожусь у себя дома, и могу смотреть, куда хочу. Началась словесная перепалка. Тут вышел муж, он спросил, в чем дело? Но на него со словами «сейчас я тебе покажу, в чем дело» набросился мой дядя. Завязалась драка. К ней подключился и Петров. Я пыталась разнять драку, вцепилась главе района в руку. Но он в ответ начал меня душить, потом несколько раз ударил».

В настоящий момент Самбурская с мужем госпитализированы в Нижнегорскую районную больницу. У депутата — подозрение на сотрясение мозга, перелом руки и множественные гематомы, у ее супруга — перелом ноги и разрыв паха.

Глава Нижнегорского района Александр Петров для комментариев пока недоступен, не отвечает на звонки. Между тем, это не первый в текущем году скандал, связанный с его фигурой. В феврале российские СМИ сообщили, что у Петрова имеется полученная при Украине судимость за хранение наркотиков. Сам глава Нижнегорского района тогда сообщил, что «в его адрес действительно звучали обвинения за наркотики».