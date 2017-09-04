Трамп заявил о готовности использовать «ядерные возможности» в ответ на испытания водородной бомбы

Для защиты США и союзников от действий Пхеньяна Вашингтон прибегнет к «дипломатическим, традиционным и ядерным возможностям», сказал президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.

По мнению Трампа, правительство Северной Кореи продолжает совершать «дестабилизирующие и провокационные действия», он также напомнил, что Вашингтон намерен выполнить свои обязательства по защите союзников.

В свою очередь президент России Владимир Путин призвал «не поддаваться эмоциям», а канцлер Германии Ангела Меркель обсудит действия Пхеньяна с президентами США и России. О сборе экстренного заседания рассказали в Совете безопасности ООН.

Напомним, 3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету.

В Пхеньяне заявили, что испытание стало значимым шагом в продвижении ядерной программы страны.

Максим Прошкин