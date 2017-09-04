Полиция начала проверку по факту поджога автомобиля Юлии Латыниной

Правоохранительные органы начали проверку после того, как у обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной сгорел автомобиль рядом с ее загородным домом в Переделкине, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. В полиции уже не исключали версию самовозгорания транспортного средства.

Латынина считает, что ее автомобиль могли поджечь и связывает этот инцидент с нападением на ее дом в июле этого года. Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома и ее BMW едким химическим составом. Машиной пользоваться стало невозможно.

В результате восемь человек, в том числе двое соседских детей, пострадали от ядовитого испарения жидкости.

В семье обозревателя «Новой» не могут утверждать, что машина сгорела из-за поджога. «Но сами машины вроде не загораются», — сказала мама журналистки Алла Латынина.

Отметим, что в прошлом году на обозревателя «Новой» напали неизвестные. В центре Москвы у офиса радиостанции «Эхо Москвы» мужчина выплеснул на обозревателя заготовленные в ведре фекалии и сбежал, подсев на мотоцикл поджидавшего его второго злоумышленника.

Максим Прошкин