СМИ сообщили о готовящейся отставке гендиректора «Мегафона»

Генерального директора «Мегафона» Сергея Солдатенкова могут отправить в отставку осенью 2017 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомых с руководством основного акционера оператора.

По информации газеты, вопрос о смене гендиректора «Мегафона» обсуждается на внутренних собраниях, и окончательное решение еще не принято.

Собеседники издания утверждают, что Солдатенкова пригласили после ухода предыдущего генерального директора, чтобы улучшить финансовые результаты, однако он не справился с поставленной задачей.

Сам Солдатенков опроверг сообщение об уходе со своего поста, представитель оператора также не подтвердил «Ведомостям» информацию о смене руководителя.

Однако на место генерального директора «Мегафона» претендуют члены совета директоров компании Наталья Чумаченко, Анна Серебряникова, Влад Вольфсон и Геворк Вермишян, заключает газета.

Максим Прошкин