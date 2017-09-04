ЦБ отозвал лицензию у «Русского международного банка»

Банк России лишил кредитную организацию Акционерное общество «Русский Международный Банк» (РМБ) лицензии на осуществление банковских операций, говорится на сайте регулятора.

В пресс-службе Центробанка поясняют, РМБ не соблюдал требования законодательства и нормативных актов, направленных на противодействие отмывания доходов, полученных преступным путем.

«Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами», — отмечают в пресс-службе.

Кредитная организация занимала 137 место в банковской системе России.

Поскольку РМБ участник системы страхования вкладов, то законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка 100% денежных средств, но «не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика».

Максим Прошкин