Операции с криптовалютами могут обложить НДФЛ

Операции с криптовалютами должны облагаться не НДС или налогом на прибыль, а налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Сообщает РБК со ссылкой на заявление министра связи и коммуникаций Николая Никифорова.

По его словам, в Минкомсвязи готовят список решений и правил обращения биткоинов. Как уточняет Никифоров, речь идет о правилах по криптоинструментам по технологии блокчейн с применением российской криптографии.

Кроме того, министр считает, что полная легализация вряд ли возможна в России, так как технология шифрования основана на зарубежных алгоритмах. Такие алгоритмы не признаны с точки зрения российских законов.

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Никифоров также заявил о том, что нужно обеспечить конвертабельность российских криптовалют и оборот с традиционными.

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Ранее министерство финансов предлагало не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей», так как это «очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег».

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Максим Прошкин