В Екатеринбурге УАЗ с газовыми баллонами въехал в кинотеатр

Мужчина въехал в двери концертного зала «Космос» на машине УАЗ, после чего здание загорелось, сообщается на сайте Следственного комитета России по Свердловской области.

По информации местных СМИ, внутри машины находились три газовых баллона и бочка с «неопределенной жидкостью». На видео с места инцидента видно, как мужчина после аварии поджигает свою машину.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого, им оказался житель города Ирибит. «По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра», — добавляют в СК.

Мужчина получил обширные обжоги, его доставили в больницу. Когда состояние пациента улучшится следователи проведут «необходимый комплекс следственных действий».

Региональные СМИ отмечают, что с июля 2015 года мужчина находился в розыске, он перестал выходить на связь с родственниками после отъезда из Екатеринбурга.

Максим Прошкин