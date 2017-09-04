«Коммерсант» узнал о требованиях Facebook забрать права на домен facebook.ru у платежной системы

Американская компания Facebook Inc. потребовала безвозмездно передать ей права на домен facebook.ru, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Facebook Inc. в ЗАО ЦФТ («Центр финансовых технологий»).

С 2005 года права на этот домен принадлежат ЗАО ЦФТ — головной структуре платежной системы «Золотая корона». Об этом в Facebook Inc. узнали после того, как с сайта facebook.ru пошла автоматическая переадресация на сайт платежной системы.

Американская компания требует незамедлительно прекратить использование товарного знака и до 30 сентября безвозмездно передать ей домен, а до 6 сентября сообщить о результате рассмотрения претензии.

В ЗАО ЦФТ заявили, что приобрели права на домен facebook.ru за несколько лет до выхода Facebook Inc. на российский рынок. «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало»,— отметили в пресс-службе ЦФТ.

В российском законодательстве, отмечается в письме, предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака (статья 1515 Гражданского кодекса РФ) в виде штрафа до пяти млн рублей, размер которого определяет суд, или двойной стоимости лицензии на товарный знак, или двойной стоимости товара, на который был незаконно поставлен товарный знак.