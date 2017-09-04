Деятели культуры попросили суд отпустить Серебренникова под поручительство

Продолжение Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста Кирилла Серебренникова

Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом по подозрению в хищении бюджетных средств, передал суду поручительства 40 деятелей культуры, выступивших в защиту режиссера.

За Серебренникова поручились музыкант Владимир Спиваков, режиссеры Александр Сокуров, Марк Захаров и Владимир Тодоровский, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян и Александр Балуев, актрисы Инна Чурикова, Дарья Мороз и Мария Миронова, модель Наталья Водянова, певец Валерий Меладзе и многие другие.

До этого поручителями режиссера уже стали Филипп Киркоров, Константин Хабенский, Иван Ургант, Андрей Малахов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Данила Козловский, Авдотья Смирнова, Игорь Верник и Людмила Улицкая.

23 августа Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Суд принял такое решение, несмотря на многочисленные поручительства российских деятелей культуры и искусства, а также готовность внести залог в размере вмененного ему ущерба. Против ареста Серебренникова также выступили мировые знаменитости, лауреаты премии «Оскар» и Нобелевской премии.

Режиссера обвиняют в хищении бюджетных средств, при этом Следственный комитет несколько раз менял размер якобы причиненного им ущерба. Сейчас эта сумма составляет 68 млн рублей. По этому делу, помимо Серебренникова, проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии», экс-бухгалтер Нина Масляева и экс-директор Юрий Итин.

Следственный комитет также объявил в розыск продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову. По версии, следствия, государство выделило средства на этот спектакль, но сам он не был поставлен. При этом спектакль много лет идет в «Гоголь-центре», которым руководит Серебренников.

Президент России Владимир Путин, комментируя следственные действия по этому делу, назвал «дураками» их инициаторов. Позже в Кремле объяснили «дело Серебренникова» контролем за госрасходами. «То, что происходит — это и есть контроль за расходованием средств», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Лебеденко