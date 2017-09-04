В Грозном тысячи людей вышли на митинг в поддержку мусульман Мьянмы

В столице Чечни тысячи людей вышли на центральную площадь Грозного перед мечетью «Сердце Чечни» на митинг против преследования мусульман в Мьянме. Видео-трансляцию акции ведет телеканал Грозный.ТВ.

Житель Чечни на условиях анонимности рассказал РБК, что жителей республики созывали на митинг при помощи мессенждеров. В WhatsApp рассылается видео, в котором муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев призывал сограждан выйти на акцию протеста. «Это обращение также транслировалось в эфире чеченской государственной телерадиокомпании „Грозный“», — заявил источник издания.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал «геноцид мусульман» в Мьянме и пригрозил выступить против России, если власти страны поддержат «шайтанов».

«Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек — все молчат», — заявил Кадыров.

Напомним, 3 сентября у посольства Мьянмы в Москве прошла несанкционированная акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен мусульман. Собравшиеся выступили в поддержку народности рохинджа в Мьянме и подписали петицию президенту Владимиру Путину.

В МВД заявили, что нарушений общественного порядка во время акции зафиксировано не было.

Как сообщает газета The Guardian, в штате Ракхайн азиатской Мьянмы правительственные силы страны проводят операцию против исламских боевиков народа рохинджа. Очередная масштабная антитеррористическая операция, спровоцировавшая новую волну беженцев, началась в стране после того, как группа мусульманских боевиков напала на нескольких полицейских и военную базу.

Отметим, что конфликт между исповедующими ислам рохинджа и буддистами длится в Мьянме уже несколько десятилетий. Представителей рохинджа в стране считают нелегальными мигрантами из Бангладеша и отказывают им в получении гражданства.