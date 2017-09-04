Адвокат: экс-бухгалтер «Седьмой студии» оговорила себя и Серебренникова

Продолжение Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, которая является фигурантом дела о хищении бюджетных средств, в своих показаниях оговорила себя и режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом на заседании суда заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

«Масляева оговаривает себя, признается в преступлении, которого не завершала, и оговаривает Кирилла Серебренникова.

Она говорила, что признала себя виновной, чтобы ее не заключили под стражу. Но суд свое обещание не заключать ее под стражу не выполнил», — заявил адвокат.

При этом, отмечает адвокат, Масляева в показаниях упоминала, что Серебренников не имел отношения к финансовым вопросам, а управлением денежными средствами и отчетностью перед министерством занималась она. Защита режиссера также указала на то, что в 2014 году Серебренников по собственной инициативе организовал аудит в «Седьмой студии».

23 августа Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Суд принял такое решение, несмотря на многочисленные поручительства российских деятелей культуры и искусства, а также готовность внести залог в размере вмененного ему ущерба. Против ареста Серебренникова также выступили мировые знаменитости, лауреаты премии «Оскар» и Нобелевской премии.

Режиссера обвиняют в хищении бюджетных средств, при этом Следственный комитет несколько раз менял размер якобы причиненного им ущерба. Сейчас эта сумма составляет 68 млн рублей. По этому делу, помимо Серебренникова, проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии» — экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева (она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова).

Следственный комитет также объявил в розыск продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову. По версии, следствия, государство выделило средства на этот спектакль, но сам он не был поставлен. При этом спектакль много лет идет в «Гоголь-центре», которым руководит Серебренников.

Сергей Лебеденко