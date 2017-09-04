В Китае запретили выпуск и продажу инвесторам новых криптовалют
Юлия Репринцевакорреспондент
Центральный банк Китая объявил незаконными операции по привлечению инвестиций посредством токенов криптовалют ICO. В заявлении банка отмечается, что это серьезно вредит экономике страны.
Подчеркивается, что токены не являются платежными инструментами, выданными банками, и не имеют юридического статуса денег, поэтому их распространение и использование в качестве валюты недопустимо.
Банкам страны запрещается предоставлять услуги для ICO, все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Тех, кто будет проводить такие размещения, Центробанк будет наказывать.
Также регулятор призывает население страны «усилить свою осведомленность о рисках, связанных с криптовалютами», и сообщать властям любую информацию по операциям, которые признаются незаконными.
Китай являлся одним из ключевых рынков для криптовалюты.
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Основатель одного из самых популярных проектов о блокчейне DeCenter Евгений Гордеев пояснил «Новой газете», что данное решение является «положительным» для всего рынка.
«Китай в силу низкой финансовой грамотности всегда азартно относился к любым видам биржевых торгов, и когда появилась возможность спекулировать на токенах компаний, которые выходят на ICO, для китайцев это превратилось в чуму. Поэтому банк Китая и вынес первое предупреждение (еще не запретил) по ICO и рекомендовал вернуть вложенное. Он сделал то же самое, что и комиссия по ценным бумагам в США. С этого момента это все становится нелегальным. Но запрещать они будут не конкретно ICO, а нелицензированные ICO, то есть когда компания должным образом не подает данные о том, что она собирается делать, как собирается защищать интересы акционеров и инвесторов. Это первый шаг по пути к тому, чтобы построить прозрачную систему. Это хороший шаг, потому что если сейчас законодательно это все не притушить, то появится очень много видов мошенничества, которые негативно скажутся на рынке в целом. Для нас, как для сообщества, это положительное решение», — сказал Гордеев.
ICO является одной из форм краудфандинга. В телеграмм-канале DeCenter отмечается, что «таким образом две крупнейших экономики мира закрыли стартапами возможности новой формы краудфандинга». Речь идет об экономиках Китая и США. В беседе с «Новой» Гордеев пояснил, что теперь «стоимость и простота входа на рынок привлечение капитала с помощью криптовалют повышается».
«Если раньше достаточно было зарегистрировать компанию, скажем, в Англии за 500 долларов, то теперь для этого нужно больше готовиться и консультироваться с юристами. В Китае в принципе очень сильно зарегулирован рынок: чтобы вести деятельность на территории страны, ты должен иметь сервера, которые аккредитованы чуть ли не в Минсвязи. Соответственно, стартапы поедут в Сингапур или более лояльный Гонконг», — заключил собеседник.