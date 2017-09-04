В Китае запретили выпуск и продажу инвесторам новых криптовалют

Центральный банк Китая объявил незаконными операции по привлечению инвестиций посредством токенов криптовалют ICO. В заявлении банка отмечается, что это серьезно вредит экономике страны.

Подчеркивается, что токены не являются платежными инструментами, выданными банками, и не имеют юридического статуса денег, поэтому их распространение и использование в качестве валюты недопустимо.

Банкам страны запрещается предоставлять услуги для ICO, все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Тех, кто будет проводить такие размещения, Центробанк будет наказывать.

Также регулятор призывает население страны «усилить свою осведомленность о рисках, связанных с криптовалютами», и сообщать властям любую информацию по операциям, которые признаются незаконными.

Китай являлся одним из ключевых рынков для криптовалюты.