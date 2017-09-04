Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд подтвердил решение Басманного суда и оставил режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении бюджетных средств, под домашним арестом до 19 октября.

Вместе с тем, суд разрешил режиссеру покидать дом с 18 до 20 часов для прогулок в районе проживания. Также суд позволил Серебренникову общаться с адвокатами и близкими родственниками без разрешения следователя. Ранее об этом просил сам режиссер.

«Мне нужен доступ к мастеру по йоге, к медитациям, возможность встречи с ламами (его линии буддизма), встречаться с деятелями культуры и кино», — сказал Серебренников в суде.

Ранее на заседании, где рассматривалась апелляция на решение суда нижестоящей инстанции, адвокат передал суду поручительства 40 деятелей культуры, выступивших в защиту режиссера.

Читайте также Деятели культуры попросили суд отпустить Серебренникова под поручительство

23 августа Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Суд принял такое решение, несмотря на многочисленные поручительства российских деятелей культуры и искусства, а также готовность внести залог в размере вмененного ему ущерба. Против ареста Серебренникова также выступили мировые знаменитости, лауреаты премии «Оскар» и Нобелевской премии.

Режиссера обвиняют в хищении бюджетных средств, при этом Следственный комитет несколько раз менял размер якобы причиненного им ущерба. Сейчас эта сумма составляет 68 млн рублей. По этому делу, помимо Серебренникова, проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии»,экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева (она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова).

Следственный комитет также объявил в розыск продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову. По версии, следствия, государство выделило средства на этот спектакль, но сам он не был поставлен. При этом спектакль много лет идет в «Гоголь-центре», которым руководит Серебренников.

Сергей Лебеденко