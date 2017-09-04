Новая газета

СМИ: врезавшийся в кинотеатр водитель УАЗ выступал против «Матильды»

Общество

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Мужчина, врезавшийся на УАЗ в концертный зал «Космос» в Екатеринбурге из-за фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на близкий следствию источник.

Собеседник издания заявил, что 39-летний мужчина по имени Денис Мурашов рассказал об этом на допросе.

Издание Е1.RU опубликовало видео допроса Мурашова, на котором он рассказал, что приехал в город на своем автомобиле из Ирбита.

«В Екатеринбург приехал вчера утром, в Храме-на-Крови был весь день, а сегодня поехал в кино», — сказал Мурашов.

По данным URA.ru, на страницах поджигателя в социальных сетях опубликовано множество фотографий на фоне разных храмов, а также посты из области «религиозного фанатизма» — о непринятии электронных документов, в которых «зашит» код дьявола.

Ранее следователи сообщали, что мужчина состоял на учете у психиатра.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о необходимости квалифицировать происшествие как теракт.

Рано утром 4 сентября мужчина въехал в двери концертного зала «Космос» на машине УАЗ, после чего здание загорелось. По информации местных СМИ, внутри машины находились три газовых баллона и бочка с «неопределенной жидкостью». На видео с места инцидента видно, как мужчина после аварии поджигает свою машину.

 

Теги:
происшествия, кино, матильда
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