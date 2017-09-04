МВД Чечни: на митинг в Грозном пришли 1,1 млн человек. В республике всего проживает 1,4 млн человек

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В митинге в поддержку мусульман Мьянмы, который прошел в центре Грозного перед мечетью «Сердце Чечни», приняли участие 1,1 млн человек. Об этом сообщило МВД Чеченской республики.

В пресс-службе ведомства добавили, что мероприятие прошло без каких-либо происшествий.

По данным Росстата на 1 января 2017 года, население Чеченской республики — 1,4 миллиона человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который выступил на митинге, заявил, что на акцию в Грозном пришли жители Чечни и соседних регионов.

Кадыров назвал происходящее в Мьянме «геноцидом», сравнил с «фашистскими лагерями смерти» и призвал мировое сообщество «остановить кровопролитие» в стране. Он обвинил первых лиц западных государств в бездействии, когда «зачищаются целые народы». При этом, по мнению Кадырова, лидеры западных стран готовы защищать права «даже одного человека нетрадиционной ориентации».

«Набравшие сегодня в рот воду лидеры мировых держав совсем недавно маршировали по улицам Парижа. Это было после событий в редакции одного из журналов. Им кто-то из сильных мира сего приказал ехать в Париж, а они не посмели отказаться», – заявил глава Чечни.

Напомним, 3 сентября у посольства Мьянмы в Москве прошла несанкционированная акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен мусульман. Собравшиеся выступили в поддержку народности рохинджа в Мьянме и подписали петицию президенту Владимиру Путину.

Как сообщает газета The Guardian, в штате Ракхайн азиатской Мьянмы правительственные силы страны проводят операцию против исламских боевиков народа рохинджа. Очередная масштабная антитеррористическая операция, спровоцировавшая новую волну беженцев, началась в стране после того, как группа мусульманских боевиков напала на нескольких полицейских и военную базу.

Отметим, что конфликт между исповедующими ислам рохинджа и буддистами длится в Мьянме уже несколько десятилетий. Представителей рохинджа в стране считают нелегальными мигрантами из Бангладеша и отказывают им в получении гражданства.