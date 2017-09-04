В Израиле умер советский правозащитник Виктор Красин

В Израиле 3 сентября в возрасте 88 лет умер советский экономист и правозащитник Виктор Красин, сообщает «Радио Свобода».

Виктора Красина дважды арестовывали. Впервые — в 1949 году. Тогда его обвинили в критике марксизма-ленинизма. Правозащитник провел пять лет в лагерях, потом был реабилитирован. С середины 1960-х Красин — активный участник «Самиздата», «Хроники текущих событий», член диссидентского движения.

Второй раз Красина арестовали в 1972 году вместе с советским историком и участником правозащитного движения Петром Якиром. Их обвинили в антисоветской пропаганде. На процессе они дали признательные показания на себя и еще более 200 участников диссидентского движения. Их признания показали по телевизору.

В 1973 году Красину назначили наказание в виде года ссылки. В 1975 году он эмигрировал с женой в США.