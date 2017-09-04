ФАС не стала возбуждать дело о нарушении конкуренции в отношении УК «Альфа-Капитал»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила не возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении УК «Альфа-Капитал», сотрудник которой разослал клиентам информацию о проблемах в банках «Открытие», Бинбанке, Московском кредитном банке (МКБ) и Промсвязьбанке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС пояснили, что приняли такое решение, так как 31 августа компания сообщила, что устранила признаки недобросовестной конкуренции и выполнила предупреждения антимонопольной службы. Предупреждение службы было выдано 18 августа после обращения Центробанка.

«Проанализировав все представленные документы и сведения, ФАС России пришла к выводу о достаточности совершенных ООО УК «Альфа-Капитал» действий для устранения признаков недобросовестной конкуренции и выполнения выданного ФАС России предупреждения», — отметили в ФАС.

Напомним, 29 августа Центробанк принял решение о санации банка «Открытие». Сообщалось, что Банк России будет участвовать в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.