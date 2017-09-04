Интерфакс сообщил о закрытии дела против Браудера о незаконной покупке акций «Газпрома»

Уголовное дело в отношении главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу о незаконной покупке акций «Газпрома», прекращено, сообщил источник Интерфакса.

Дело закрыто «за отсутствием состава преступления», сказал он.

По данным правоохранительных органов России, Браудер с 1997 по 2005 годы скупил около 200 млн акций «Газпрома» в обход законов, которые запрещают скупку ценных бумаг иностранными компаниями и фондами.

По версии следствия, в схеме приобретения акций участвовала компания «Дальняя степь». В 2013 году суд в Москве признал Браудера виновным в неуплате налогов этой компании и заочно приговорил его к девяти годам колонии.

Разработчиком схемы уклонения от налогов, по версии правоохранителей, являлся юрист фонда Сергей Магнитский. Дело в отношении юриста было прекращено в связи с его смертью в СИЗО.

Уильям Браудер был одним из инициаторов создания «списка Магнитского» — перечня российских граждан, причастных к смерти юриста.

В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова. Их обвиняют в трех эпизодах преднамеренного банкротства. Сумма причиненного ими ущерба, по мнению обвинения, составляет 3,5 млрд рублей. Процесс проходит в заочной форме. Черкасов и Браудер объявлены в розыск.