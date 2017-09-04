У посольства Мьянмы в Москве задержали 20 человек. Обновлено

обновлено В 16:50 пресс-служба МВД России по Москве сообщила о задержании 20 человек «за попытку нарушить общественный порядок на улице Большая Никитская». Людей доставили в отдел полиции, в отношении 17 человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.2 КоАП России.

Правоохранители задержали 17 человек около здания посольства Мьянмы в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, людей задержали за нарушение общественного порядка. Среди них — 15 мужчин и две женщины. Все они уроженцы Северного Кавказа.

В настоящее время на месте еще находятся около 20–25 человек. Дипмиссия взята под усиленную охрану, у здания дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН столичного управления Росгвадии.

О задержании людей также сообщает «Говорит Москва». По данным издания, задержали «не менее десяти человек», все они — мусульмане.

«Они сказали, что собрались у посольства, чтобы подписать письмо послу Мьянмы с призывом прекратить, как они называют, геноцид мусульман. К этой группе подошли сотрудники ОМОН и попросили их прекратить незаконное собрание. После непродолжительного разговора собравшихся поместили в автозак», — передает корреспондент радиостанции.

3 сентября у посольства Мьянмы в Москве собрались несколько сотен мусульман. Они выступили в поддержку народности рохинджа в Мьянме, исповедующего ислам, и подписали петицию президенту России Владимиру Путину.

На следующий день уже тысячи человек вышли на улицы Грозного. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что выступит против России, если власти страны поддержат «шайтанов».

Конфликт между исповедующими ислам рохинджа и буддистами длится в Мьянме уже несколько десятилетий. Представителей рохинджа в стране считают нелегальными мигрантами из Бангладеша и отказывают им в получении гражданства.