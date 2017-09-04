СМИ: руководитель московского главка СК стал подозреваемым по делу о связях с «вором в законе» Шакро Молодым. Обновлено

обновление Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Дрыманов из свидетеля стал подозреваемым по делу заместителя Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова («Шакро Молодой»)

Сотрудники правоохранительных органов допрашивают начальника Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александра Дрыманова. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, в данный момент сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете Дрыманова.

По информации «МК», Дрыманова допрашивают в связи с делом его бывшего заместителя Дениса Никандрова, которого обвиняют в получении взятки в 500 тысяч евро от «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого).

Источник издания утверждает, что речи о задержании Дрыманова пока не идет, однако такой исход «вполне возможен».

Официального подтверждения этой информации пока нет. «Новая газета» не смогла получить оперативный комментарий в пресс-службе московского главка СК.

Напомним, высокопоставленных сотрудников СК Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонов арестовали в июле прошлого года по обвинению в получении взятки в 500 тысяч евро от Шакро Молодого. По версии следствия, они обещали за деньги прекратить дело приближенного Шакро Молодого Андрея Кочуйкова, который проходил по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.