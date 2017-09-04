Обвиняемая по делу о гибели мальчика в Балашихе частично признала вину

Обвиняемая по резонансному делу о гибели мальчика в ДТП в Балашихе Ольга Алисова частично признала вину, сообщает РИА Новости.

«Я признаю то, что в сложившейся ситуации мой автомобиль повлек смерть человека, но считаю, что это был несчастный случай», — сказала она на заседании Железнодорожного городского суда Подмосковья.

Ольгу Алисову арестовали 7 июля после того, как она нарушила подписку о невыезде. Ее обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний ребенок, произошло 23 апреля. Мальчик скончался на месте. Сразу после происшествия водитель заявила, что ребенок был пьян.