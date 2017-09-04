РИА Новости скрыло материал обозревателя о связи митинга мусульман в Москве с пропагандой ИГ. Акцию поддержал Кадыров

С сайта РИА Новости скрыли статью под заголовком «Мусульманские небратья: за кого на деле митинговали активисты в Москве», в которой ее автор сравнил прошедшую 3 сентября несогласованную акцию в поддержку мусульман Мьянмы с «подрывной деятельностью» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Материал обозревателя РИА Новости Дмитрия Косырева опубликовали в 14:31 и скрыли в течение часа.

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По мнению автора статьи, прошедшая акция — «не пустяк, а серьезная угроза». Косырев уверен, что акция дает ответ на вопрос, что будут делать идеологи запрещенной в России террористической организации «Исламского государства» после поражения в Ираке и Сирии.

«Ответ — они вот это будут делать. Вести подрывную деятельность по всему миру относительно легальными средствами, выискивая для своей пропаганды какие угодно поводы», — считает Косырев.

На сайте агентства указано, что Дмитрий Косырев — политический обозреватель МИА «Россия сегодня», «историк, востоковед по диплому и политическим убеждениям».

Напомним, 3 сентября у посольства Мьянмы в Москве прошла несанкционированная акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен мусульман. Собравшиеся выступили в поддержку народности рохинджа в Мьянме и подписали петицию президенту Владимиру Путину. Глава Чечни Рамзан Кадыров активно выступил в поддержку мусульман, притесняемых в Мьянме, поддержал вышедших к посольству и предупредил, что выступит против позиции России, если она будет поддерживать «шайтанов». (Речь идет о праве вето Китая и поддержавшей его России, которое страны пообещали наложить на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую действия правительства Мьянмы и предлагающую ввести международных наблюдателей в регион. До голосования проект не дошел. Надо отменить, что Мьянма относится к зоне влияния Китая).

4 сентярбря на митинг в поддержку мусульман Мьянмы прошел в в Грозном. На него, по данным МВД Чечни, пришли более миллиона человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступавший как инициатор акции, снова публично зявил, что происходящее в Мьянме — «геноцид» и обвинил первых лиц западных государств в бездействии.

Позже у посольства Мьянмы в Москве задержали 20 человек за нарушение общественного порядка.

Напомним, конфликт между народом рохинджа, который исповедует ислам, и властями Мьянмы продолжается десятки лет, а в последние годы власти страны проводят операцию против исламских боевиков народа рохинджа. Очередная масштабная антитеррористическая операция, спровоцировавшая новую волну беженцев, началась в стране после того, как группа мусульманских боевиков напала на нескольких полицейских и военную базу. Только с конца августа этого года в столкновениях погибли не менее 400 человек.