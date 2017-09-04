В московском главке СК опровергли данные о следственных действиях в здании

Представитель Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова опровергла информацию СМИ о том, что в здании ГСУ проводятся обыски, сообщает ТАСС.

По ее словам, в ГСУ следственных мероприятий не проводится. «Оперативный состав Главного управления под руководством Александра Дрыманова работает в штатном режиме», — сказала Иванова.

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что сотрудники правоохранительных органов допрашивают начальника ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова.

По данным агентства «Москва», Дрыманов якобы стал подозреваемым по делу его бывшего заместителя Дениса Никандрова, которого обвиняют в получении взятки в 500 тысяч евро от «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого).

Об обыске в кабинете Дрыманова сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Напомним, высокопоставленных сотрудников СКР Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонов арестовали в июле прошлого года по обвинению в получении взятки в 500 тысяч евро от Шакро Молодого. По версии следствия, они обещали за деньги прекратить дело приближенного Шакро Молодого Андрея Кочуйкова, который проходил по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.