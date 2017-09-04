Архангельских экологов признали иноагентами из-за сотрудничества с норвежцами

В Архангельске одну из самых известных молодежных экологических организаций «Этас», которая работает уже более 17 лет, включили в реестр иностранных агентов. Об этом «Новой газете» сообщил руководитель юридической службы Клуба юристов НКО Максим Оленичев.

По его словам, пока неизвестно, какую деятельность организации Минюст счел политической. В качестве источника иностранного финансирования ведомство указало получение средств от норвежской организации «Natur og Undem» («Природа и молодежь»), с которой «Этас» сотрудничает уже более 15 лет.

«Это открытая информация. Мы, как любая законопослушная организация, регулярно сдаем отчет в Минюст и проходим плановые проверки. Там прекрасно знают, откуда у нас деньги, и на какие проекты они идут. 15 лет Минюст не смущала эта информация. Но именно сейчас нас признали иностранными агентами из-за сотрудничества с этой организацией», — рассказала «Новой» председатель совета «Этас» Анастасия Кочнева.

Ранее суд запретил деятельность организации «в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления». Такое решение суд принял из-за того, что один из ее учредителей, исполняющий полномочия директора, в 1996 году был осужден за совершение развратных действий в отношении ребенка. В беседе с «Новой» Кочнева пояснила, что дело против директора было возбуждено до того, как он возглавил «Этас». При этом сотрудникам, по ее словам, об этом ничего не было известно.

«Для всех нас это было неприятной новостью. Мы собрали общее собрание членов организации и убрали с должности этого человека. Мы также попросили его выйти из членов организации и больше с ней не контактировать», — сообщила собеседница.

По словам Кочневой, Минюст в ходе очередной проверки установил, что человек, который имеет судимость, не может являться директором организации. Она отметила, что до этого Минюст не указывал, что у него есть судимость, и что он не может быть директором.

«Мы понимаем, что Минюст неспроста обнаружил этот факт и указал на него, потому что потом у нас был суд, в ходе которого нашей организации вообще запретили работать с несовершеннолетними», — отметила Кочнева.

По ее словам, «на тот момент организация еще не сталкивались с такими делами».

«Мы считали справедливым то, что нас ограничили в деятельности из-за руководителя с судимостью. Но потом мы узнали, что нам должны были просто сказать, чтобы мы отстранили этого человека, но не должны были запрещать работать с детьми. Сотрудники прокуратуры посоветовали нам не подавать апелляцию. Мы не стали этого делать, а потом пожалели, но было уже поздно», — заключила Кочнева.

Экологическая организация «Этас» проводит различные мероприятия, например, по озеленению города, очистке мест массового отдыха, раздельному сбору мусора. Кроме этого, она проводит форумы и семинары на экологическую тематику.