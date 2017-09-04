В Кремле пообещали «дать оценку» словам Кадырова позже

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чеченской республики Рамзан Кадырова, который выразил свое несогласие с позицией Москвы о конфликте в Мьянме, сообщает ТАСС.

«Я еще не ознакомился с ними (высказываниями – прим. ред.) лично; я бы хотел сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, на данный момент сложно прокомментировать какие-либо высказывания, так как руководство страны находится на саммите БРИКС в Китае.

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Однако песков отметил, что читал различные высказывания о конфликте, и в Кремле в курсе, что «весьма эмоционально мусульмане воспринимают события в Мьянме».

Вопрос об отношении к якобы звучавшим заявлениям мусульман в Москве «устроить джихад» в ответ на действия мьянманских властей пресс-секретарь переадресовал правоохранительным органам.

Напомним, в одном из регионов Мьянмы, штате Ракхайн, произошли столкновения между буддистами и мусульманами на религиозной почве. Поводом для обострения конфликта стало нападение боевиков движения «Араканская армия солидарности рохинджа» на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв за неделю достигло 402 человек, страну уже покинули 18 тысяч человек.

В свою очередь, Россия поддержала Китай, который пообещал наложить право на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую действия правительства Мьянмы и предлагающую ввести международных наблюдателей в регион. До голосования проект не дошел.

Отметим, что Мьянма относится к зоне влияния Китая, где недавно стартовал саммит БРИКС.

После того, как Москва выразила свою позицию на международной арене, Рамзан Кадыров, который всегда активно выступал в поддержку мусульман по всему миру, заявил, что выступит против позиции России, если она будет поддерживать «шайтанов».

Глава Чеченской республики также поддержал пришедших к посольству 3 сентября к посольству Мьянмы в Москве. На следующий день уже тысячи человек вышли на улицы Грозного.

Конфликт между исповедующими ислам рохинджа и буддистами длится в Мьянме уже несколько десятилетий. Представителей рохинджа в стране считают нелегальными мигрантами из Бангладеша и отказывают им в получении гражданства.

Максим Прошкин