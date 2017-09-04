«Мегафон» назвал «абсурдом» информацию СМИ об уходе гендиректора компании

Сообщения об уходе генерального директора компании «Мегафон» Сергея Солдатенкова в отставку из-за того, что он не справляется с поставленными задачами, являются абсурдом. Об этом заявили в пресс-службе «Мегафона».

«Факты, представленные в ней (статье «Ведомостей» — прим. ред.), не имеют под собой основания и не соответствуют действительности», — добавили в компании.

Председатель совета директоров «Мегафона» Иван Стрешинский заявил, что акционеры поддерживают работу Солдатенкова на занимаемом посту.

Ранее газета «Ведомости» опубликовала материал, в котором рассказывалось о возможной смене гендиректора компании «Мегафон» осенью 2017 года.

Источники издания сообщали, что вопрос о смене гендиректора обсуждается на внутренних собраниях, и окончательное решение еще не принято. Однако уже были озвучены возможные кандидаты — члены совета директоров Наталья Чумаченко, Анна Серебряникова, Влад Вольфсон и Геворк Вермишян.

Газета писала, Солдатенкова пригласили после ухода предыдущего генерального директора, чтобы улучшить финансовые результаты, однако он с поставленной задачей не справился.

Сам Солдатенков тогда опроверг «Ведомостям» сообщение об уходе со своего поста, представитель оператора также не подтвердил информацию о смене руководителя.

Максим Прошкин