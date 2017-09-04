Около 200 жителей Ростова-на-Дону не получили компенсацию после пожара в центре города

Порядка 200 жителей Ростова-на-Дону не смогли получить компенсацию после крупного пожара в центре города. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя Заксобрания региона Александра Ищенко.

«На сегодняшний день, по данным МЧС и МВД, 187 граждан не могут претендовать на получение компенсационных выплат из-за того, что они зарегистрированы в другом месте - вне зоны чрезвычайной ситуации», — сказал Ищенко.

По его словам, пострадавшим теперь придется обращать в суд, чтобы доказать, что они проживали в сгоревших домах.

Напомним, 21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелись жилые дома. Пожар, который потушили через сутки, уничтожил 120 строений, из которых 100 были жилыми. В результате один человек погиб, пострадали 400, за медицинской помощью обратились 58 человек.

Следственный комитет России возбудил дело о халатности чиновников и коммунальщиков (статья 293 УК РФ). Обыски прошли у риэлторов, в рамках уголовного дела, которое возбудило региональное МВД по признакам статьи «умышленные уничтожение или повреждение имущества» (статья 167 УК РФ).

Отметим, местные жители утверждают, что пожар начался из-за поджога здания черными риэлторами. В МВД заявляют — очаг пожара находился в заброшенных постройках. Источники ТАСС сообщали, что причиной могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов из-за короткого замыкания.

Максим Прошкин