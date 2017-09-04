Бежавшую из страны и получившую статус беженца в Норвегии чеченку задержали в Минске и выдали отцу

Сегодня в аэропорту Минска милиция и не представившиеся люди в штатском задержали уроженку Аргуна Луизу Дудуркаеву. В отделении транспортной милиции ее дожидался отец, которому и передали девушку после часовой беседы под давлением.

22-летняя Луиза бежала из Чечни в конце июня. Уехать ее вынудили угрозы после публикации фото в сообществе «Карфаген». Девушке помогли правозащитники и 31 августа она получила документы беженца и шенгенскую визу от Королевства Норвегия.

3 августа в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции задержали Дудуркаеву для «дачи объяснений», так как в Аргуне по заявлению ее родственников завели розыскное дело «по утрате родственных связей». Получив объяснения Дудуркаевой, ее сфотографировали и отпустили.

4 сентября около 12.30 Луиза Дудуркаева была задержана в Минске при попытке вылететь в Хельсинки. Белорусские милиционеры не стали разговаривать с сопровождающим Дудуркаеву юристом и, не смотря наимевшуюся у него доверенность на представление ее интересов в госорганах, беседа с ней прошла за закрытыми дверями.

Через час Луиза Дудуркаева вышла в слезах в сопровождении мужчины, который представился адвокату ее отцом. Этот человек увез Луизу в неизвестном направлении.

Выданное Норвегией проездное удостоверение беженца осталось в руках Луизы Дудуркаевой.