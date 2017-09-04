«Первый канал» отказался показывать сериал «Матильда» Алексея Учителя

«Первый канал» не собирается показывать четырехсерийную версию фильма «Матильда», которую режиссер Алексей Учитель планировал выпустить после выхода кинокартины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

О причинах, по которой одноименный сериал на попадет на «Первый канал» не уточняется.

Ранее режиссер заявлял о планах отснять к 2019 году сериал «Матильда» из четырех частей. Он также рассказал, что премьера фильма, который выйдет 26 октября, должна состояться на «Первом канале».

Напомним, еще до выхода на экран «Матильды» депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против показа киноленты, заявив, что фильм оскорбляет чувства верующих.

Также СМИ сообщали об отказе властей Чечни, Дагестана и Ингушетии в показе фильма «Матильда» в республиках из-за фрагментов, оскорбляющих религиозные чувства верующих.

Фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Максим Прошкин