В Сирии погибли двое российских военных

Двое российских военных погибли в Сирии после обстрела боевиками террористической организации, запрещенной в России, «Исламское государство». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

«Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон», — заявили в военном ведомстве.

Согласно информации Минобороны, автомобильная колонна подверглись минометному обстрелу в провинции Дейр-эз-Зор. В результате один военный погиб на месте, другой скончался от ранений в госпитале.

Военнослужащие представлены к государственным наградам посмертно, сообщили в военном ведомстве.

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Ранее в Минобороны заявляли, что сирийская армия и российская авиация успешно наступает на Дейр-эз-Зор.

По последним официальным данным, в Сирии погибли не менее 30 россиян. Вместе с тем по данным CIT, с начала 2017 года в Сирии погибли не менее десятка бойцов ЧВК «Вагнер». Российские власти не признают, что в военной компании в Сирии участвуют бойцы «Вагнера».

Максим Прошкин