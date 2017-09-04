Руководитель управления СК по Москве прокомментировал информацию о своем допросе

Руководитель управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов опроверг информацию о проведении оперативно-следственных мероприятия в отношении него. Об этом Дрыманов рассказал РБК.

«Я работаю в штатном режиме, рассмотрел ряд уголовных дел, дал несколько поручений», — сказал он.

Дрыманов также пояснил, что не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого в каком-либо из уголовных дел.

«Я — руководитель главного следственного управления Следственного комитета, вот мой статус», — заключил сотрудник правоохранительных органов.

Ранее информацию о проведении обысков в здании главного следственного управления также опровергли. «Оперативный состав Главного управления под руководством Александра Дрыманова работает в штатном режиме», — сказали в ведомстве.

Напомним, «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что сотрудники правоохранительных органов допрашивают начальника ГСУ СК России по Москве Александра Дрыманова.

По данным агентства «Москва», Дрыманов якобы стал подозреваемым по делу его бывшего заместителя Дениса Никандрова, которого обвиняют в получении взятки в 500 тысяч евро от «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого). Об обыске в кабинете Дрыманова сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Напомним, высокопоставленных сотрудников СКР Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонов арестовали в июле прошлого года по обвинению в получении взятки в 500 тысяч евро от Шакро Молодого. По версии следствия, они обещали за деньги прекратить дело приближенного Шакро Молодого Андрея Кочуйкова, который проходил по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Максим Прошкин