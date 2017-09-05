Путин напомнил о возможности сокращения дипмиссии США еще на 155 человек

Власти России имеют право ответить на решение США о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае заявил президент России Владимир Путин, передает Интерфакс.

«Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать», - заявил он.

Вместе тем президент считает, что власти США грубо нарушили имущественные права России, закрыв ряд дипломатических объектов, и назвал эти действия «беспрецедентными».

«Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», - добавил Путин.

Ранее власти США потребовали от правительства России закрыть консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Вашингтон объяснил это решение «духом паритета» после сокращения числа сотрудников американского посольства в России.

Перед этим, 28 июля российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (персонал американских дипмиссий в России сократили на 755 человек).

Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Этому предшествовала высылка российских дипломатов из США в декабре 2016 года.