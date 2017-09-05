Сын Хрущева назвал причину передачи Крыма Украине

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1954 году передал Украине Крым по экономическим причинам. Об этом телеканалу 112.ua заявил его сын, профессор университета Брауна в США Сергей Хрущев.

«Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой, и самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом», — сказал Сергей Хрущев.

Профессор добавил, что Крым передали Украине так же, «как передавали многие регионы». По его словам, в этой передаче «никакой политики не было».

«Никакой политики не было, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, даже подарок моей маме, которая родилась в Западной Украине. Это было решение структурное и правильное», — пояснил Сергей Хрущев.

В 1954 году Крым был передан от РСФСР в состав УССР по решению президиума Верховного совета СССР. Строительство Северо-Крымского канала началось в 1961 году.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и города Севастополь в состав России. При этом Украина не признает итоги референдума и не считает Крым частью России.