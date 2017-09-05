Путин заявил об отсутствии цензуры в деле Серебренникова

Президент России Владимир Путин заявил, что дело режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом по подозрению в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей, не связано с цензурой и давлением со стороны государства, сообщает Интерфакс.

По словам президента, у власти к режиссеру Кириллу Серебренникову только одно требование — соблюдение закона в использовании бюджетных денег.

По его словам, в сфере культуры правоохранительные органы «постоянно осуществляют дела по хищению госсредств», а Серебренников получал госбюджеты. Он напомнил о делах против замдиректора Эрмитажа и замминистра культуры.

«Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли?», — заявил Путин.

Путин добавил, что к творчеству Серебренникова можно относиться по-разному, но «если власть финансирует — значит, она относится, как минимум, нейтрально и дает возможность художнику творить, работать».

«Просто не давали бы денег, причем здесь творчество?» — сказал он.

При этом, отметил Путин, нахождение Серебренникова под домашним арестом не означает, что он в чем-то виноват. «Виноват он или нет, может определить только суд», — сказал президент.

Напомним, что 4 сентября Мосгорсуд подтвердил решение Басманного суда и оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 октября.

Серебренников был задержан в конце агуста в Санкт-Петербурге на съемках фильма о лидере группы «Кино» Викторе Цое. Позже стало известно, что из-за ареста режиссера съемки фильма приостановлены.

На следующий день Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Суд принял такое решение, несмотря на многочисленные поручительства российских и зарубежных деятелей культуры и искусства, а также готовность внести залог в размере вмененного ему ущерба.

Свою вину режиссер не признал, а обвинения в свой адрес он назвал абсурдными.

Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств, при этом Следственный комитет несколько раз менял размер якобы причиненного им ущерба. Сейчас эта сумма составляет 68 млн рублей. По этому делу, помимо Серебренникова, проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии»,экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева (она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова).