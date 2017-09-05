«Левада-центр»: меньше трети россиян поддержали продолжение военной операции в Сирии

Почти половина россиян (49%) выступили за завершение российской военной операции в Сирии. При этом за ее продолжение выступили менее 30% опрошенных. Это следует из результатов опроса «Левада-Центра», с которым ознакомился Интерфакс.

Остальные 20% респондентов, как уточняет агентство, затруднились дать ответ на вопрос о том, стоит ли России продолжать спецоперацию в Сирии.

При этом большинство россиян, как отмечает агентство, интересуются происходящим в Сирии. 56% опрошенных заявили, что знают о последних событиях, но не следят за всеми новостями о стане, 18% респондентов сказали, что внимательно следят за ситуацией. Ничего не знают о происходящем в Сирии 26% опрошенных.

В апреле 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил аналогичный опрос, который тогда показал, что продолжение российской спецоперации в Сирии поддерживают более половины россиян (53%). Против тогда высказывались 34% респондентов.